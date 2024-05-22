طلاب جامعة القاهرة يحصدون المركزين المتميز والأول فى مسابقة "جسر اللغة الصينية"

حصد طلاب جامعة القاهرة المركزين المتميز والأول في مسابقة "جسر اللغة الصينية لطلاب الجامعات في مصر".

ونظم المسابقة نادي جسر اللغة الصينية بالقاهرة تحت رعاية السفارة الصينية، وبمشاركة 32 متسابقًا من الجامعات المصرية.

وتأتي مشاركة طلاب جامعة القاهرة في هذه المسابقة، في إطار حرص الجامعة على دعم طلابها وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في المسابقات المحلية والدولية وتعزيز مهاراتهم في اللغة الصينية.

رئيس جامعة القاهرة يهنئ الفائزين

وهنأ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الطلاب الفائزين بالمركزين المتميز والأول، وهم: ياسمين سيد محمد، والحسن علي يوسف، مؤكدًا كفاءة طلاب جامعة القاهرة وتميزهم وقدرتهم على المنافسة.

وأشاد الدكتور الخشت رئيس جامعة القاهرة بجهود أعضاء هيئة التدريس في قسم اللغة الصينية بكلية الآداب، ودورهم الفعال في إعداد الطلاب وتدريبهم على أعلى مستوى.

وأكدت الدكتورة رحاب محمود رئيس قسم اللغة الصينية ومديرة معهد كونفوشيوس في جامعة القاهرة، حرص الجامعة الدائم على دعم وتشجيع طلابها للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتميزهم وإبداعهم.

يذكر أن جامعة القاهرة تحافظ على هيمنتها على مسابقة "جسر اللغة الصينية" لأكثر من عشر سنوات على التوالي، مما يعد شهادة قوية على تميز برامجها التعليمية في مجال اللغة الصينية، وكفاءة طلابها ومهاراتهم اللغوية والثقافية العالية.