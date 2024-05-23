كشف ملابسات اصطدام سائق تريلا بشخصين في القاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو بإحدى القنوات الفضائية يتضمن إصطدام سيارة نقل "بدون لوحات"بشخصين حال سيرها بسرعة عالية بمنطقة جسر السويس.

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وجاء ذلك حال عبورهما للطريق مما تسبب فى وفاة أحدهما وإصابة الآخر ولاذ قائدها بالفرار.

بالفحص تبين أنه حال عبور (شخصين "مصابان بسحاجات وكدمات متفرقة وتوفى أحدهما متأثراً بإصابته وتم نقل الآخر للمستشفى لتلقى العلاج")للطريق بمنطقة جسر السويس بالقاهرة قام قائد سيارة نقل بالإصطدام بهما وفر هارباً..وتم تحديد وضبطالسيارة (نقل بمقطورة "تابعة لإحدى الشركات") وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمٍ ‏بالإتجار في المخدرات في البساتين.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع أنه بتاريخ 19 يوليو 2023 بدائرة قسم البساتين في محافظة القاهرة أحرز جوهراً مُخدراً ‏‏(الترامادول) بقصد الإتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. ‏

كما أسندت له أيضاً أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً (مطواة قرن غزال). ‏

وقالت المحكمة في حيثيات الُحكم إنها أحاطت بواقعات الدعوى وظروفها وأنها لا تطمأن إلى صحة الاتهام القائم فيها، ذلك ‏أنه من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي ببراءته. ‏

ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تُبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الظن والتخمين. ‏

وتابعت المحكمة شرح حيثيات الحُكم :"حيث أن الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات النيابة ‏العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها".‏

وأضافت :"من دواعي عدم الإطمئنان أنه ليس من المُتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المُتهم بالإتجار في المواد المخدرة ‏بالطريق العام جهاراً وعلى مرآي ومسمع من المارة في مواجه ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع ‏عمله بخطورة هذا النشاط والعقوبة المغلظة له وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".‏

وأكمل :"الأمر يُثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة، وتستشف منه أن للواقعة صورة أخرى".‏