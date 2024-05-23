اجتماع مجلس أمناء المكتبة العامة فى قنا

ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الخميس، اجتماع مجلس أمناء مكتبة مصر العامة بقنا .

مكتبة مصر العامة بقنا

حضر الإجتماع، محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون المجتمع وخدمة البيئة .

والدكتورة هدى سعدي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة قنا والدكتورة دعاء محمد مدير المكتبة ومجلس أمناء ولجنة تسيير أعمال المكتبة وجميع العاملين بالمكتبة.

وأشاد محافظ قنا بمنظومة العمل بالمكتبة، وما تتسم به من التزام وتنظيم وحرص على تطوير العمل بما يخدم مسار التنمية الثقافية لأبناء محافظة قنا.

وأعرب عن تطلعاته إزاء تفعيل عدد من أكثر من الأنشطة الثقافية المتنوعة ، ليتم تقديمها لجمهور المكتبة ، بجانب الأنشطة المكتبية المتعارف عليها، وما يمكن أن تقدمه المكتبة من تعزيز آليات الثقافة الإلكترونية، وتقنيات والذكاء الاصطناعي، لتحقيق الأهداف المرجوة من العمل الثقافي.

وأشار إلي أن الهدف من اجتماع مجلس أمناء ولجنة التسيير هو توجيه ادارة المكتبة للاستغلال الأمثل لكل الامكانيات المتاحة بالمكتبة وتقديم خدمات ثقافية وتدريبية مختلفة لرواد المكتبة ، بما يسهم في اثراء الحركة الثقافية بالمحافظة .

كما ناقش محافظ قنا، الموقف المالى للمكتبة ومتابعة ايرادات المكتبة ومصروفاتها ، بما يضمن انتظام واستمرارية العمل بها ، من خلال الحفاظ علي جميع الأجهزة والمعدات الموجودة بها ، مؤكدا علي ضرورة ومتابعة انتظام سير العمل بالمكتبة ومعالجة أي قصور به .

تكريم الفائزين

وفي سياق ذي صلة، كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الخميس، الطلاب الحاصلين علي المراكز الأولى في مسابقات مكتبة مصر العامة.

وأوضحت الدكتورة دعاء محمد مدير المكتبة، أن المسابقات هى مسابقة القصة القصيرة للاطفال والمصور الصغير والمصور المحترف ودورى العباقرة ومسابقات رمضان.

وتم تكريم أصحاب المراكز الثلاثة الاولي تشجيعا للأطفال والشباب على ارتياد المكتبة والمشاركة في الأنشطة المختلفة.

ووجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بضرورة تكثيف الانشطة الثقافية من خلال استغلال أصول وقاعات مكتبة مصر العامه لإقامة أنشطة تدريبية في مجالات الموسيقي والفنون التشكيلية، وكذا الحفلات الترفيهيه التى يشارك فيها الشباب والفتيات بالتنسيق مع المختصين.

وأشار إلى تنظيم فعاليات وأنشطة مكتبة مصر العامة سواء داخل مقرها أو المكتبة المتنقلة بالمراكز والقرى وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً لضمان وصول الخدمات الثقافية المقدمة لكافة ربوع المحافظة خاصة الأماكن البعيدة وغير المتوفر بها هذه الخدمة الهامة.