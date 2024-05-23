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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الاتحاد السعودي يودع رومارينيو و جروهي في مباراة اليوم

رومارينيو و جروهي
رومارينيو و جروهي

يقيم جمهور فريق الاتحاد السعودي مراسم وداع خاصة لثنائي الفريق الأول لكرة القدم رومارينيو و مارسيلو جروهي قبل بدء مباراة الفريق اليوم في الدوري السعودي.

ونجح رومارينيو وجروهي في تحقيق أكثر من بطولة بقميص نادي الاتحاد أبرزها لقب الدوري السعودي النسخة الماضية وكذلك بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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موعد مباراة الاتحاد وضمك اليوم والقناة الناقلة

ويستعد الاتحاد لمواجهة ضمك في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، لحساب الجولة 33 من دوري روشن للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد وضمك في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستنقل عبر قناة SSC3 HD بصوت المعلقين فارس عوض و مدحت شلبي.

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