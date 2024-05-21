كريم بنزيما خارج الاتحاد السعودي لنهاية الموسم

تلقي المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي صدمة قوية بعدما تأكد انتهاء موسمه الكروي، بشكل رسمي، وفقًا لما أعلنه تقرير صحفي اليوم الثلاثاء.

وعاد كريم بنزيما من الإصابة خلال الفترة الأخيرة، والتي تعرض لها خلال مباراة الحزم في مسابقة دوري روشن للمحترفين الموسم الحالي.



وأوضحت صحيفة الميدان الرياضي أن كريم بنزيما، لن يشارك مع الاتحاد السعودي حتى نهاية الموسم الحالي، حيث يخوض اللاعب تدريبات انفرادية.



وأشارت إلى أن الجهاز الفني لفريق الاتحاد السعودي بقيادة مارسيلو جالاردو يفضل إراحته حتى نهاية الموسم.



وشددت على أن مشاركة بنزيما في الوقت الحالي مع اتحاد جدة تعتمد على موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للعميد بعد تعافيه من الإصابة.

ويغيب كريم بنزيما عن المشاركة مع نادي الاتحاد، منذ الإصابة في لقاء الحزم، وسفره إلى مدريد من أجل تلقي العلاج.