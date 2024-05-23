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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شيكابالا على أعتاب الدوري السعودي

شيكابالا لاعب الزمالك
شيكابالا لاعب الزمالك

اقترب النجم محمود عبد الرازق شكابالا لاعب فريق الزمالك الأول لكرة القدم من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن شيكابالا قد يرحل مع نهاية الموسم الجاري ولو على سبيل الإعارة إلى الدوري السعودي، خاصة أن نادي الرائد السعودي يرغب في الحصول على خدماته.

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وشدد المصدر على أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك لا يمانع رحيل " شيكا " خلال الفترة المقبلة.

وكان شيكابالا قد خاض تجربة الاحتراف في الدوري السعودي من قبل بصفوف نادي الرائد على سبيل الإعارة وقدم مستوى جيد، إلا أنه لم يستمر طويلا قبل العودة للزمالك مرة أخرى.

شيكابالا بقميص الرائد السعودي

وكانت أنباء قد ترددت حول توقيع شيكابالا عقدًا جديدًا مع نادي الزمالك لمدة موسمين بقيمة 28 مليون جنيه، بواقع 14 مليون جنيه للموسم.

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