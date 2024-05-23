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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الهلال يقترب من التعاقد مع البرتغالي رفائيل لياو

رفائيل لياو يقترب
رفائيل لياو يقترب من الهلال

دخلت إدارة نادي الهلال السعودي في مفاوضات مع النجم البرتغالي رفائيل لياو من أجل التعاقد معه ضمن خطة دعم صفوف الزعيم خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت التقارير السعودية الصادرة اليوم أن نادي الهلال مستعد لدفع الشرط الجزائي في عقد نجم فريق أي سي ميلان الإيطالي والبالغ قيمته 175 مليون يورو لحسم الصفقة.

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موعد مباراة الهلال السعودي والطائي والقناة الناقلة

وأضافت التقارير أن والد اللاعب رفائيل لياو سيذهب إلي المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع الجاري لإتمام التفاوض مع إدارة الهلال ووضع الرتوش الأخيرة على الصفقة.

موعد مباراة الهلال السعودي والطائي اليوم والقناة الناقلة

يستعد فريق الهلال السعودي لخوض مواجهة قوية مساء اليوم الخميس مع الطائي على أرضية استاد نادي الشباب، في إطار مواجهات الجولة 33 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

ومن المقرر أن يلتقي الهلال مع الطائي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وستنقل المباراة عبر قناة "SSC HD"، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري السعودي.

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