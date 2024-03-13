السفيرة نائلة جبر تستقبل  ممثل الأمم المتحدة للمرأة فى مصر

استقبلت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وأعضاء الأمانة الفنية باللجنة، كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، لبحث سبل تعزيز أطر التعاون بينهما في مجال مكافحة جريمتي الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، وخلال اللقاء تم استعراض ما تقوم به اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

والتركيز على منظومة الحماية الوطنية لضحايا الإتجار بالبشر التي تتضمن آلية احالة وطنية و نظام الخطوط الساخنة للثلاث مجالس القومية لحقوق الانسان " المجلس القومي للطفولة والامومة 16000، المجلس القومي للمرأة 115115 والمجلس القومي لحقوق الانسان 15508"، كما تم التطرق إلى ضرورة التعاون من اجل تغيير النظرة المجتمعية لعاملات المنازل واهمية تعزيز حقوق هذة الفئة من تدريبات وتأمينات.

وتأسست اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر رسمياً بموجب القانون رقم 82 لسنة 2016 الصادر في 7 نوفمبر 2016 وتم تشكيلها في 23 يناير 2017 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017 لتضم في عضويتها 30 وزارة وهيئة ومجلس قومي. ويأتي ذلك تأكيداً لرؤية حكومة جمهورية مصر العربية في مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، حيث تم تأسيس اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في الأفراد في عام 2007 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1584 لسنة 2007، ثم تم تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية في 9 مارس 2014 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2014. وأخيراً في 7 نوفمبر 2016 تم دمج اللجنتين بصدور القانون رقم 82 لسنة 2016 الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية. وتتبع اللجنة رئيس مجلس الوزراء ويقع مقرها بوزارة الخارجية.

أهداف اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية

وتتمثل أهداف اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية فيما يلى:

صياغة رؤية مصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

التنسيق بين كل جهات الدولة المعنية بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

تفعيل التعاون مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة.

بناء وتفعيل الإطار التشريعي الداعم لأنشطة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

دعم التنمية كأساس لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الإيجابية لفرص العمل فى مصر، ودعم مسارات الهجرة الشرعية.

حماية الفئات الاكثر عُرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

توفير الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار بالبشر.

تقديم خدمات إعادة التأهيل والدمج في المجتمع.

رفع القدرة المعلوماتية ذات الصلة بموضوع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

استثمار التعاون الدولي وتعزيز التعاون الإقليمي.