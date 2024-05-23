هجوم صاروخي جنوبي مدينة الحديدة باليمن

تعرض حادث على بعد 98 ميلا بحريا جنوبي مدينة الحديدة في اليمن، وحسب هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الخميس، قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، إنها تلقت تقريرا عن تعرض سفينة تجارية لما وصفته بهجوم صاروخي جنوب غربي الحديدة.

وكانت القيادة المركزية الأميركية، قد أعلنت في منشور لها على منصة إكس، إنها نجحت أمس في تدمير 4 طائرات مسيّرة في منطقة تخضع للحوثيين.

و أعلن يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية في بيان بثه التلفزيون، إن الحوثيين أسقطوا طائرة أميركية مسيرة من طراز إم.كيو-9 فوق محافظة البيضاء بجنوب البلاد.

ويشن الحوثيون هجمات على السفن الدولية في البحر الأحمر منذ نوفمبر تضامنا مع الفلسطينيين بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.