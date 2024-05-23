الدوري السعودي.. تاريخ مواجهات ضمك واتحاد جدة

يشهد اليوم مواجهة مصرية في الدوري السعودي عندما يواجه فريق اتحاد جدة بقيادة أحمد حجازي نظيره ضمك المحترف في صفوفه طارق حامد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ33 من دوري روشن السعودي.

ويتسلح الاتحاد في مباراة اليوم والتي تقام على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" بالأرض والجماهير في مواجهة ضمك والذي يحل ضيفًا ثقيلًا عليه.



نتائج مواجهات الاتحاد ضد ضمك

جمعت 9 مواجهات بين فريقي الاتحاد وضمك قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين مساء اليوم الخميس.

وتبدو كفة الفريقين متساوية حيث استطاع كل فريق أن يحقق الفوز في 3 لقاءات في الوقت الذي انتهت فيه 3 مباريات أخرى جمعت بين الفريقين بالتعادل.

حصيلة الأهداف تعكس أيضًا التقارب في مستوى الفريقين حيث أحرز الاتحاد 12 هدفًا في مقابل 11 هدفًا لصالح ضمك.

موعد مباراة اتحاد جدة وضمك في الدوري السعودي

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة اتحاد جدة وضمك، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المنتظر أن تذاع مباراة الاتحاد وضمك عبر فضائية SSC HD الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي.

طارق حامد

ويتواجد فريق الاتحاد المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة خلفًا لفريق التعاون صاحب الـ55 نقطة بالمركز الرابع.

وحقق فريق الاتحاد 15 انتصارًا هذا الموسم و6 تعادلات وتلقى 11 هزيمة، وسجل 57 هدفًا واستقبلت شباكه 49 هدفًا.

أما ضمك فيقبع في المركز العاشر برصيد 40 نقطة، حصدها من 10 انتصارات و10 تعادلات فيما نال 12 خسارة.



منافسة ضد التعاون

ويخوض الاتحاد منافسة قوية مع نظيره التعاون في آخر جولتين بالدوري السعودي من أجل حسم المركز الرابع في جدول الترتيب.

بطاقة تأهل

ومن شأن حسم المركز الرابع في جدول الترتيب أن يمنح الاتحاد البطاقة الرابعة والأخيرة للمشاركة في السوبر السعودي والبطولات الآسيوية.

الاتحاد يدخل لقاء اليوم بعدما وقع في فخ التعادل أمام الخليج بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعت بينهما يوم الخميس الماضي، على استاد الأمير محمد بن فهد، وذلك ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الثأر

يدخل الاتحاد مباراة اليوم بحثًا عن الثأر من ضمك الذي حسم مباراة الدور الأول لصالحه بنتيجة 3-1.

الأهلي والرائد



في نفس الجولة يستعد فريق الأهلي السعودي لمواجهة نظيره الرائد مساء اليوم الخميس، في المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، بالجولة 33 من عمر الدوري السعودي.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة حصدها من 18 انتصارًا و7 تعادلات فيما تعرض لسبعة خسائر.

أما الرائد فيقبع في المركز الثاني عشر برصيد 35 نقطة، جمعها من 9 انتصارات و8 تعادلات، فيما تعرض لـ15 هزيمة من أصل 32 مباراة.

موعد مباراة الأهلي والرائد اليوم في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والرائد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والسعودية.



القناة الناقلة لمباراة الأهلي والرائد اليوم

ومن المنتظر أن تذاع مباراة الأهلي والرائد عبر فضائية "SSC HD" الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي.

معلقين مباراة الأهلي والرائد اليوم

وأسندت شبكة قنوات "ssc" مهمة نقل أحداث وفعاليات مباراة الأهلي والرائد للمعلق عبدالله الغامدي عبر القناة الصوتية الأولى ورؤوف خليف عبر الصوتية الثانية.