باحثة: الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطين تزيد من عزلة إسرائيل الدولية (فيديو)

قالت نرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطينية مستقلة يأتي في توقيت صعب بالنسبة لإسرائيل، فهي تعاني من أوضاع داخلية متوترة، كما أن الأوضاع الخارجية باتت بها نوع كبير من العزلة.

عندما تعترف دولة مثل النرويج بدولة فلسطينية تعد شيئا مؤثرا لتل أبيب

وأضافت "سعيد"، خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أنه عندما تعترف دولة مثل النرويج بدولة فلسطينية تعد شيئا مؤثرا لتل أبيب لكون النرويج كانت من رعاة اتفاق أوسلو، وبالتالي اعترافها بدولة فلسطين تعني أن اتفاق أوسلو لم يفض إلى ما كان من المفترض أن يفضي إليه من الوصول لحل الدولتين، واعترافها يأتي اعتراض واحتجاج على الممارسات الإسرائيلية على قطاع غزة ورفح الفلسطينية.

وتابعت: "أتصور أن يكون هناك موجه أخرى من الاعترافات ربما من دول أوروبية أو أمريكا اللاتينية، وكل ذلك يزيد من العزلة الدولية لإسرائيل، وكان رد فعلها عنيفا على هذه المسألة".

إسرائيل اعتقدت أن اتفاق أوسلو يحميها

وأشارت إلى أن إسرائيل اعتقدت أن اتفاق أوسلو يحميها، وبالتالي انزعجت للغاية من فكرة تحرك السلطة الفلسطينية بشكل أحادي في الأمم المتحدة عندما طالبت بأن تكون عضوا كاملا في الأمم المتحدة وليس مراقبا، وتل أبيب -منذ هذه اللحظة- فقدت صوابها.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن سابقًا، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية. يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".