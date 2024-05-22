هيئة الاستعلامات: مزاعم CNN خاطئة.. والتشكيك في وساطة مصر بقضية فلسطين قد يدفعها للانسحاب

وصف الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات مزاعم سي إن إن cnn والتي ادعت فيها فشل المفاوضات المصرية في حل الأزمة الفلسطينية وإقرار هدنة لوقف إطلاق النار وإنهاء الصراع في المنطقة بـ "الخاطئة".

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن ما ورد في تقارير cnn "خالية من أي معلومات أو حقائق"، مشيرا إلى أن محاولات التشكيك والإساءة لدور وساطة مصر لن تؤدي إلا لمزيد من تعقيد الوضع في غزة والمنطقة برمتها.

ولفت رشوان إلى أن محاولات التشكيك في أدوار وساطة مصر قد تدفعها للانسحاب من دورها في الوساطة في الصراع الحالي.