إي اف چي القابضة تسجيل نموا قويا بصافي ربح 110%

أعلنت اليوم مجموعة إي اف چي القابضة – المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – عن النتائج المالية والتشغيلية لفترة الربع الأول من عام 2024، حيث بلغت الإيرادات 8.6 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 92%، بفضل الأداء الاستثنائي بمختلف قطاعات المجموعة وفروق ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية. وفي حالة استبعاد نتائج أنشطة الشركة القابضة وأنشطة الخزانة (بما في ذلك أرباح فروق العملة) سترتفع الإيرادات بنسبة سنوية 70% مدفوعة بنمو إيرادات أنشطة الوساطة في الأوراق المالية وإدارة الأصول، وڤاليو، والتأجير التمويلي، وتنميه، والبنك التجاري (aiBANK).

وارتفعت المصروفات التشغيلية (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة) بمعدل سنوي 67% إلى 5.0 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، على خلفية ارتفاع المصاريف التشغيلية وخاصة تكاليف الموظفين. غير أن نسبة تكاليف الموظفين إلى الإيرادات انخفضت إلى 41% خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 44% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وعلى صعيد الربحية، ارتفعت الأرباح التشغيلية بمعدل سنوي 142% خلال الربع الأول من العام الجاري. كما ارتفع صافي الربح قبل خصم الضرائب بمعدّل سنوي 137% خلال نفس الفترة. وسجلت المجموعة نموًا ملحوظًا لصافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 110% ليبلغ 1.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام.

وفي إطار التزامها المتجدد بتعظيم القيمة للمساهمين، تعلن مجموعة إي اف چي القابضة عن تنفيذ برنامج إعادة شراء أسهم، حيث وافق مجلس إدارة المجموعة على إعادة شراء 25 مليون سهم (ما يعادل 1.7% من أسهم الشركة) من خلال تعاملات السوق المفتوح. وتعد هذه الخطوة الانطلاقة الأولى لبرنامج شامل تتبناه المجموعة، حيث تتطلع المجوعة من خلال هذا البرنامج إلى توظيف مبلغ 400 مليون جنيه في إعادة شراء أسهم أو تنفيذ عملية توزيع أرباح (بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة) خلال الـ 18 شهرًا التالية لإتمام عملية إعادة شراء 25 مليون سهم المذكورة.

أعرب كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، عن سعادته بإطلاق برنامج إعادة شراء الأسهم لمردوده الإيجابي على المساهمين وعلى أداء المجموعة بوجه عام. وأوضح أن المجموعة تمضي قدمًا في توظيف أرصدتها النقدية في الفرص الاستثمارية التي تساهم في نمو المجموعة عبر مختلف أنشطتها التشغيلية، غير أن الإدارة ترى أن الاستثمار خلال المرحلة الراهنة في أسهم المجموعة سيساهم في تعظيم القيمة للمساهمين، بالإضافة إلى رفع معاير أداء السهم، كما يأتي هذا القرار لقناعة إدارة الشركة ومجلس الإدارة بأن السعر الحالي للسهم لا يعكس القيمة الحقيقية للشركة. وأشار عوض إلى أن المجموعة ستقوم بتمويل برنامج إعادة شراء الأسهم من خلال توظيف السيولة النقدية والموارد الداخلية.

على صعيد أداء بنك الاستثمار، فقد بدأت إي اف چي هيرميس العام بتقديم أداء قوي في ضوء تضاعف الإيرادات إلى 6.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، مدعومةً بالنمو القوي لإيرادات الأنشطة المختلفة بما في ذلك أنشطة الخزانة التي ارتفعت بمعدل سنوي 117% لتسجل 4.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري بفضل تسجيل أرباح فروق العملة بالإضافة إلى تسجيل أرباح غير محققة ناتجة عن إعادة تقييم الاستثمارات/ رؤوس الأموال المبدئية (seed capital). وارتفعت إيرادات قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية (Sell-Side) بمعدل سنوي 65% إلى 1.4 مليار جنيه على خلفية نمو إيرادات أنشطة الوساطة في الأوراق المالية بنسبة سنوية 94% بفضل العمولات القوية من أنشطة الوساطة في مصر، متضمنةً العمولات من أنشطة تداول شهادات الإيداع الدولية GDRs. علاوة على ذلك، حقق قطاع الاستثمار المباشر وإدارة الأصول (Buy-Side) نموًّا قويًّا للإيرادات بمعدل سنوي 162% لتبلغ 299 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 بفضل تضاعف إيرادات أنشطة إدارة الأصول بواقع أربع مرات خلال الفترة مدفوعةً بنمو إيرادات الشركة التابعة Frontier Investment Management (FIM)، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات فترة المقارنة المتمثلة في الربع الأول من العام السابق. وارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 94% إلى 1.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024، مقابل 740 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

بلغت إيرادات إي اف چي فاينانس، منصّة التمويل غير المصرفي، 1.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 وهو نمو سنوي بمعدل 58% بفضل نمو أعمال كافة القطاعات التشغيلية التابعة، وفي مقدمتها شركة "ڤاليو" وقطاع أنشطة التأجير التمويلي التابع لشركة إي اف چي للحلول التمويلية. ومن جانب آخر، ارتفعت المصروفات التشغيلية بمعدل سنوي 40% لتصل إلى 807 مليون جنيه على خلفية ارتفاع رواتب الموظفين والمصروفات التشغيلية الأخرى وارتفاع المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة. وارتفع صافي الأرباح التشغيلية بمعدل سنوي 152%، حيث ساهم النمو القوي للإيرادات خلال الربع الأول من العام في الحد من أثر ارتفاع المصروفات خلال نفس الفترة. وحقق صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية قفزة قوية حيث ارتفع بمعدل سنوي 280% إلى 142 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 على الرغم من زيادة الضرائب بمعدل 100%.

من ناحية أخرى، واصل aiBANK مسار النمو في ضوء ارتفاع إيرادات البنك بمعدل سنوي 75% لتسجل 1.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، مدفوعةً بارتفاع صافي الدخل من الفائدة على خلفية نمو حجم القروض وارتفاع أسعار الفائدة. وارتفعت المصروفات التشغيلية، بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة، بمعدل سنوي 22% إلى 523 مليون جنيه على خلفية ارتفاع الرواتب بسبب الترقيات والتعيينات الجديدة وتحديات التضخم، فضلاً عن ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية الأخرى. وسجل البنك نموًا قويًا لصافي الربح بعد خصم الضرائب بمعدل سنوي 173% ليبلغ 475 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت حصة مجموعة إي اف چي القابضة منه 244 مليون جنيه، وهو ما يعكس النمو القوي للإيرادات والذي ساهم في الحد من أثر ارتفاع المصروفات خلال نفس الفترة.

وأكّد عوض أن هذه النتائج القوية تعد بمثابة شهادة على مرونة وتنوع نموذج الأعمال الفريد الذي تتبناه المجموعة وقدرته على الاستجابة لمختلف التحدّيات والتغيرات التي يشهدها السوق، كما تعكس نجاح المجموعة في جني ثمار مبادراتها الاستراتيجية وجهودها المتواصلة للارتقاء بكفاءة جميع قطاعاتها التشغيلية. وأشاد عوض بتفاني فريق العمل والثقة المستمرة من العملاء باعتبارهما ركيزة أساسية للأداء المالي والتشغيلي القوي الذي تحققه المجموعة. وأشار عوض الى الأداء الاستثنائي لبنك الاستثمار، إي اف چي هيرميس، الذي تغلب على تقلبات السوق وحقق عوائد قوية. وأضاف عوض أنّ النمو الكبير الذي أحرزته منصّة إي اف چي فاينانس وبنك (aiBANK) يؤكد التزام المجموعة بالنمو من خلال التوسع بأنشطتها في القطاعات المصرفية وغير المصرفية. وختامًا، جدّد عوض التزام المجموعة بمواصلة تعزيز قدراتها وتحقيق التكامل بين مختلف شركاتها التابعة من خلال الاستمرار في تنويع خدماتها المقدّمة سعيًا إلى دفع عجلة النمو بشكل مستدام لتعظيم القيمة والمردود الإيجابي للعملاء والمساهمين وفريق العمل.