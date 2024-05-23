باسل الصيرفى: «أدير» تحدد شريكها بمصر أواخر العام الحالي

قال المهندس باسل الصيرفى، الرئيس التنفيذى لشركة أدير مصر، لـ«الوفد»، إن أدير العالمية تعمل فى مصر منذ أقل من عام، مضيفًا أن تعاملات العام الماضى فى السعودية سجلت 37 مليار ريال، فى حين ارتفعت إلى 21 مليار ريال خلال الفترة منذ بداية العام الحالى وحتى الآن، ما يبشر بنتائج أعمال قوية.

كشف الصيرفى، أن السعودية تضم اكثر من 23 صندوقا عقاريا فعالا، حصة المجموعة منها حوالى 12 صندوقا.

وأطلقت شركة أدير العالمية، عبر شراكة مع شركة «باراجون» وشركة «بى ماسيترو»، برنامج مسرعة أعمال «بروبتكس»، فى السوق السعودى امس الاول الثلاثاء.

يوفر البرنامج موارد وإرشادات للشركات الناشئة، ويمكنها لتصبح جاهزة للاستثمار، تحت إدارة «ستارت آب فاكتوري» لدعم الشركات الناشئة.

يسعى البرنامج لتحقيق النمو الاقتصادى من خلال دعم الشركات الناشئة وصناعة التكنولوجيا العقارية، باستثمارات من شركة باراجون للتطوير العقاري، وشركة أدير العالمية، وشركة بى مايسترو.

وتبلغ القيمة الأولية للصندوق 5 ملايين دولار، سيتم توفيرها لتسريع نمو شركات التكنولوجيا العقارية بالشراكة مع شركة ادير العالمية وشركة باراجون للتطوير العقارى وشركة بى مايسترو.