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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مستشفى العودة في جباليا

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مستشفى العودة في جباليا، وأجبرت الطواقم الطبية على مغادرته، بعد حصار دام أربعة أيام.

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وأفادت مصادر طبية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المستشفى، وأجبرت الطواقم الطبية على مغادرته تجاه غرب مدينة غزة، بعد اعتقال أحدهم".

وأضافت المصادر ذاتها: "تبقى في المستشفى 14 موظفا، برفقة 11 مصابا ومرافقين، رفضوا الإخلاء إلا بحضور سيارات الإسعاف لإخلاء الجرحى".

وأشارت إلى خروج محافظتي غزة وشمال القطاع عن تقديم الخدمة الصحية بالكامل في ظل استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمنظومة الصحية، خلال العدوان المتواصل منذ 7 أكتوبر الأول الماضي.

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