حملة اعتقالات واسعة في بيت لحم من قبل الاحتلال

تواصل سلطة الاحتلال حملات الاعتقالات في حق الشعب الفلسطيني دون التفرقة بين كبير وصغير، ومع صباح اليوم الخميس الموافق 23 مايو، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عشرة مواطنين من محافظة بيت لحم.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عاطف محمد الكار (28 عاما)، ونائل ربحي طقاطقة (48 عاما)، ونجله نادر (20 عاما)، وشكيب عبد الجميل طقاطقة (35 عاما)، ومحمد حسن عبد الجميل (22 عاما)، وأحمد عياش خليل ثوابتة (37 عاما)، وعلي محمد طقاطقة (31 عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا، بعد دهم وتفتيش منازلهم.

وتابعت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضًا من قرية حوسان غربا، كلا من: محمد خالد حمامرة (18 عاما)، والطفل ريان ايهاب حمامرة (15 عاما)، وعبد الرحمن ياسر حمامرة (16 عاما)، وشقيقه نصرالله (20 عاما)، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها.

ارتفاع حصيلة شهداء الضفة الغربية

وفي سياق أخر أعلن مدير مستشفى الرازي فواز حماد، صباح اليوم الخميس، استشهاد الشاب مصطفى ابراهيم موسى جبارين (30 عاما) من مخيم جنين، متأثرا بجروحه، التي اصيب بها مساء امس في جنين.

وباستشهاد الشاب جبارين، ترتفع حصيلة الشهداء في مدينة جنين ومخيمها منذ بدء عدوان الاحتلال صباح الثلاثاء الماضي إلى ١٢ شهيدا، بينهم أربعة أطفال ومعلم وطبيب.

وبحسب وزارة الصحة، فإن العدد الإجمالي للشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، ارتفع إلى 517 شهيدا منذ 7 أكتوبر الماضي.