قوات الاحتلال يقتحم مخيم العين وسط اطلاق نار كثيف

استمرارًا لأعمال العنف الصهيوني الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، مخيم العين غرب مدينة نابلس.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس وفرضت حصارا على مخيم العين وسط انتشار عسكري كبير في محيطه.

كما قامت قوات الاحتلال خلال الاقتحام للمخيم إطلاق نار كثيف، وشرعت بهدم عدد من المنازل وتفتيشها.

وجاء ذلك بعدما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم، المنطقة الشرقية في مدينة نابلس، وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات كبيرة معززة بعدة آليات، اقتحمت مدينة نابلس من جهة حاجز حوارة، وتمركزت في شارع القدس دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات.

يذكر أنه مع فجر اليوم الخميس الموافق ٢٣ مايو، ارتقى 17 شهيدا بينهم أكثر من 10 أطفال، وأصيب العشرات، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مدينتي غزة ورفح في قطاع غزة.. وفق لما نقلته "وفا".

وقالت مصادر محلية أن 16 شهيدا بينهم 10 أطفال، ارتقوا، إكما أصيب عدد من المواطنين، جراء قصف الاحتلال لمنزل في حي الدرج وسط مدينة غزة، بجانب ارتقاء مواطن إثر استهداف قوات الاحتلال لمنزل في مدينة رفح جنوب القطاع، يعود لعائلة الشاعر.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت في الساعات الأولى من اليوم منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لارتقاء 8 شهداء.