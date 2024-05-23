سعر الذهب بمحلات الصاغة بمستهل التعاملات الصباحية اليوم

أسعار الذهب ..حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وذلك في ضوء الوضع الدولي المضطرب الذي يشهده العالم نتيجة الصراعات والحروب التي تؤثر على سعر المعدن الأصفر.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي سعر الذهب اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3622 جنيهًا للبيع، و3600 جنيه للشراء.

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو3170 جنيه للبيع، و3150 جنيهًا للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2717 جنيهًا للبيع، و2700 جنيهًا للشراء

سجل سعر الجنيه الذهب نحو25360 جنيه للبيع، و25200 جنيه للشراء

سجلت سعر أوقية الذهب عالميًا نحو 2415 دولارًا للبيع، و 2414 دولارًا للشراء

وفي 6 مارس الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة 6 % مرة واحدة على الإيداع والإقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% ، فضًلا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ذكر البنك المركزي، أنه نظرًا لتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.