أسعار الذهب تفقد من قيمتها 15 جنيها للجرام

انخفضت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) فى منتصف تعاملات، اليوم الأربعاء 22 مايو، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، بنحو 15 جنيهاً، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3160 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

أسعار الذهب

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3160 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3611 جنيهًا.

بالغ متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2708 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2106 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب مستوى سعر 25280 جنيهًا.

الذهب العالمي

الذهب العالمي

ارتفعت أسعار الذهب العالمية لتحوم قرب ذروة قياسية سجلتها في الجلسة السابقة إذ عززت بيانات اقتصادية حديثة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدالي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بما يصل نسبته نحو 0.1% لتصل إلى مستوى سعر 2428.14 دولار للأونصة، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بما يصل الى نحو 0.3% ليصل إلى مستوى سعر 2431.80 دولار.

أسعار الفضة

أسعار الفضة

وارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 32.25 دولار للأونصة، ونزلت أسعار البلاتين 0.1% إلى 1045.80 دولار وخسر البلاديوم 0.4% مسجلا 1023.25 دولار.

أسعار صرف الدولار الأمريكي فى البنوك المصرية اليوم

الدولار

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات ، اليوم الأربعاء 22 مايو، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 46.74 جنيه للشراء، 46.84 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 46.80 جنيه للشراء، 46.90 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 46.80 جنيه للشراء، 46.90 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 46.68 جنيه للشراء، 46.78 جنيه للبيع.

وحققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 46.74 جنيه للشراء، 46.84 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 46.68 جنيه للشراء، و46.78 جنيه للبيع.