الخميس 23 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سعر صرف الدولار امام الجنيه بالبنوك صباح اليوم الخميس

الدولار
الدولار

أسعار صرف الدولار الأمريكي.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وذلك في ضوء الوضع الدولي المضطرب الذي يشهده العالم نتيجة الصراعات والحروب التي تؤثر على سعر العملة الخضراء.

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وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار الأمريكي:
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 46.75 جنيه للشراء، 46.85 جنيه للبيع
بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو 46.74 جنيه للشراء، 46.84 جنيه للبيع
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 46.68 جنيه للشراء، 46.78 جنيه للبيع
جاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 46.74 جنيه للشراء، 46.84 جنيه للبيع
وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 46.74 جنيه للشراء، 46.84 جنيه للبيع
وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الاسلامي نحو 46.74 جنيه للشراء، 46.84 جنيه للبيع
وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 46.80 جنيه للشراء، 46.90 جنيه للبيع
وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع

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