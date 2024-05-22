أسامة هلال: 200 مليون دولار استثمارات مصنع مارس

نظمت شركة مارس، جولة تفقدية داخل مصنعها المتطور في مدينة 6 أكتوبر، لاستعرض نموذج العمل الفريد والمتكامل الذي يتم تطبيقه داخل المصنع، إضافة إلى متابعة خطوط الإنتاج، والتعرف على أخر التطورات التي شهدها المصنع لتطبيق أعلى معايير الجودة في تصنيع المواد الغذائية بتكنولوجيا موفرة للطاقة وصديقة للبيئة.

‎وتأتي هذه الجولة التي شارك فيها نخبة من الصحفيين والإعلاميين في إطار جهود مارس لتحقيق الاستدامة البيئية ودعم ورؤية مصر 2030، إضافة إلى حرصها على تعزيز الشفافية والتواصل مع وسائل الإعلام، وكان في استقبال الزوار المهندس أسامة هلال المدير التنفيذي لمصنع مارس ايجيبت، وشمس عويس، مديرة العلاقات الحكومية في شركة مارس مصر وشمال أفريقيا والشام، بجانب لفيف من فريق ادارة المصنع.

‎أشار أسامة هلال، مدير المصنع، إلى أن استثمارات مصنع مارس تُقدر بنحو 200 مليون دولار، ويضم 6 خطوط إنتاج حديثة تنتج حوالي 25 ألف طن سنويًا من الحلويات والشوكولاتة عالية الجودة. كما تعتزم الشركة ضخ استثمارات إضافية بقيمة 250 مليون دولار لزيادة إنتاج المصنع. تصدر شركة «مارس إيجيبت» منتجاتها إلى أكثر من 40 دولة، بما في ذلك أستراليا وأفريقيا ودول الشرق الأوسط وأوروبا والسعودية، وتعتبر السوق المصرية محوراً تسويقياً رئيسياً للشركة باتجاه أسواق دول منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية. كما توجد خطط لافتتاح المزيد من خطوط الإنتاج بحلول عام 2025، مما سيزيد من الطاقة الإنتاجية والتصديرية للشركة.

‎وقال هلال "كثفت الشركة جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، من خلال شهادة LEED التي حصل عليها المصنع لكونه اول مصنع يدير بنسبة ١٠٠٪؜ المخلفات يعمل خارج الولايات المتحدة وأوروبا منذ عام 2007، بالإضافة الي جهود الشركة لترشيد استخدام المياه من خلال وحدة التنقية الموجودة في المصنع. كما تُولي مارس اهتمامًا بالغًا بحماية البيئة وتحقيق الاستدامة، حيث تُطبق أحدث التقنيات في عمليات الإنتاج التي تُقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتُساهم في إدارة المخلفات بكفاءة، وتُقلل من استهلاك المياه وإعادة استخدامها، وغازات التبريد غير الطبيعية وغيرها. بالإضافة إلى نظم أنظمة الأمان والطوارئ التي تصميمها وفقًا لأحدث النظم والمعايير العالمية."

‎ أكدت سالي الجندي، المدير العام لشركة مارس ايجيبت، أن مارس تطبق استراتيجية شاملة للنمو والتطوير، تشمل أداءً ماليًا قويًا، وتطويرًا مستمرًا للجودة و الابتكارات، بالإضافة إلى التزام مارس بتحقيق تأثير إيجابي على المجتمعات من خلال البرامج المجتمعية التي تُقدمها."

‏‎وقالت سالي 'ملتزمون بتوفير احتياجات السوق المحلي من منتجات الشوكولاتة والحلوى عالية الجودة، فضلاً عن التصدير لـ اكثر من ٤٠ دولة، وهو ما يُساهم بشكل كبير في تعزيز صادرات مصر من المنتجات الغذائية ويتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات الغير بترولية بحلول عام 2030".

