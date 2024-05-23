حسين لبيب: هناك بند يسمح لإنبي الحصول على 100 ألف دولار بعد فوز الزمالك بالكونفدرالية ضمن صفقة زياد كمال

اكد حسين لبيب رئيس نادي الزمال أن هناك بند يسمح لإنبي الحصول على 100 ألف دولار بعد فوز الزمالك بالكونفدرالية ضمن صفقة زياد كمال المنضم لصفوف نادي الزمالك.



وتابع حسين لبيب في تصريحات عب قناة اون تايم سبورتس، بان التتويج بلقب الكونفدرالية كان هدف مجلس الزمالك منذ اليوم الأول لافتا إلى أن مواجهة نهضة بركان كانت صعبة بكل تفاصيلها.. وجمهور الزمالك يضرب المثل في الوفاء

وقال رئيس الزمالم: الكونفدرالية بطولة غالية على الزمالك في ظل المعاناة الكبيرة التي عاشها النادي كاشفات ان الزمالك فتح تحقيقا داخليا بسبب أحداث مراسم التتويج بلقب الكونفدرالية وأنه يعلم جيدا كافة تفاصيل أحداث نهائي الكونفدرالية وسيدافع عن الزمالك .

وتابع: احتفالي بلقب الكونفدرالية مع الجماهير شعور طبيعي كمشجع للزمالك و جوزيه جوميز مستمر مع الزمالك في الموسم الجديد وقررنا بقاء جوميز بغض النظر عن نتيجة نهائي الكونفدرالية .

وأوضح ان أحمد سليمان تعرض للظلم بسبب الانتقادات الموجهة له كمشرف على الكرة في حين تنازل عن فكرة الترشح لرئاسة الزمالك



واكد لبيب ان الزمالك تعاقد مع صفقات مميزة للمستقبل مثل محمد شحاتة وموتيابا ومحمد عاطف و توقعنا صدور عقوبة جديدة بإيقاف القيد وهو ما جعلنا ندعم الصفوف بصفقات عديدة بالانتقالات الشتوية و قررنا تفعيل بند شراء عقد محمد شحاتة .

