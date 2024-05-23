مختار: فوز الزمالك بالكونفدرالية يمثل حافزًا للأهلي في نهائي الأبطال

أكد مختار مختار نجم فريق الأهلي السابق أن فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية أمر يصب في مصلحة الكرة المصرية.

وقال مختار مختار نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن فوز فريق الزمالك بالكونفدرالية يمثل حافزًا للأهلي في نهائي الأبطال

أمام الترجي التونسي يوم السبت المقبل".

وأضاف:"فوز الزمالك بداية جيدة من أجل استعادة الألقاب مرة أخرى في الفترة المقبلة ".