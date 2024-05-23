الخميس 23 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مختار: فوز الزمالك بالكونفدرالية يمثل حافزًا للأهلي في نهائي الأبطال

الزمالك بطلاً للكونفدرالية
الزمالك بطلاً للكونفدرالية

أكد مختار مختار نجم فريق الأهلي السابق أن فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية أمر يصب في مصلحة الكرة المصرية.

txt

نجم الترجي السابق: الأهلي سيتأثر بغياب علي معلول

وقال مختار مختار نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن فوز فريق الزمالك بالكونفدرالية يمثل حافزًا للأهلي في نهائي الأبطال 
أمام الترجي التونسي يوم السبت المقبل".

وأضاف:"فوز الزمالك بداية جيدة من أجل استعادة الألقاب مرة أخرى في الفترة المقبلة ".

الجريدة الورقية