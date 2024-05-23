نجم الترجي السابق: الأهلي سيتأثر بغياب علي معلول

علق عبدالقادر بلحسن نجم فريق الترجي ومنتخب تونس السابق على المواجهة المرتقبة التي تجمع فريقي الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال افريقيا مساء السبت المقبل.

وقال عبد القادر بلحسن في تصريحات تليفزيونية: “ الاهلي قدم مباراة تكتيكية مميزة أمام فريق الترجي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا على ارضية الملعب ، لكن اعتقد ان الترجي سيحقق نتيجة ايجابية في لقاء الاياب بالقاهرة وسيحاول استغلال الثغرات بصفوف الاهلي بالتحديد في الخط الخلفي ”.

وأضاف: “ الاهلي يعاني من ضعف في انهاء الهجمات وهو ما وضح جليا في مباراة الذهاب، والاهلي سيتأثر كثيرا بغياب علي معلول للاصابة الذي يلعب دور كبير في خط هجوم الاهلي ونتمنى له الشفاء العاجل ”.

وأتم: “ الاهلي والترجي فريقان كبيران ، والاهلي فريق عريق ومحترم ويعرف كيف يلعب خارج ارضه ويحقق نتائج ايجابية، جماهير الاهلي الغفيرة التي ستكون حاضرة في ستاد القاهرة اعتقد انها قد تشكل عامل ضغط وبشكل سلبي على لاعبي الاهلي وتصبح في مصلحة فريق الترجي ”.