إبراهيم عيسى: صلاح نموذج مثالي للشاب المسلم.. والهجوم على زوجته حقد من التيار الإسلامي

رد الإعلامي إبراهيم عيسى على انتقادات صورة زوجة محمد صلاح قائلا: "هناك خصومة من التيار السلفي والإسلامي السياسي ضد محمد صلاح وهناك خطة لتحطيم صورته عند الشباب العربي والمصري".

وأضاف أن هناك حملة مروعة ورهيبة ضد صلاح في أي تصرف يقوم به، مشيرا إلى أن محمد صلاح هو النموذج العربي المسلم الطبيعي ونموذج مثالي، وأن التيار الإسلامي الحاقد يعمل على تحطيم نموذجه لكي ينتهي كحلم ونموذج للشباب.

وأكد خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الدفاع عن التدين السلفي لا يجب أن يكون على حساب المرأة، وأن هناك حملة من التيار الإسلامي للهجوم والتشهير والاستباحة.

وأضاف أن محمد صلاح أذكى وأنبل من التيار الإسلامي السلفي، وأنه رد على هذه الحملة من خلال نشر غلاف كتاب "محاط بالحمقى" على صفحته الرسمية.

تفكير منحرف

وأمس، تحدثت الإعلامية سهير جودة، أن محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي يسبب "صداع" للكثيرون، مشددة على أن نجاح صلاح وتحقيقه للألقاب والبطولات سبب ما يتعرض من الانتقادات بسبب صورة زوجته مع المدرب يورجن كلوب.

وأوضحت، خلال تقديم برنامج "الستات"، المُذاع عبر شاشة "النهار"، أن من ينتقد صورة زوجة محمد صلاح مع يورجن كلوب من خلف الشاشات لا يتعاملون في الحياة بقلوبهم، قائلة:"من ينتقدون صورة زوجة صلاح مع كلوب بيفكروا بالجزء الأسفل من الجسد.. معندهمش عقل أو قلب ولا عندهم نور.. النصف الأسفل هو اللي شغال".

ونوهت إلى أن المجتمعات الأوروبية هي مجتمعات تعيش على الإنسانية بشكل كبير، موضحة أن ما جاء في لقطة زوجة صلاح مع كلوب هي صورة عفوية وأبوية وثقافة طبيعية وليس بها أي شئ سلبي، مؤكدة أنه في المجتمعات العربية نسلم على أي شخص مهم أو مؤثر في حياتنا أو قدوة لنا بهذا الشكل.

وتابعت: "صورة زوجة صلاح مع يورجن كلوب ليس بها أي شئ خطأ.. إلا عند الناس اللي ربنا مسح النور ليهم من عقلهم وقلبهم.. وتحركهم فقط ميولهم وشهوتهم وتفكرهم الجنسي".

محاط بالحمقى

وأثار النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الجدل بعدما نشر علي حسابه الرسمي منذ لحظات صورة لكتاب بعنوان "محاط بالحمقى".

ونشر محمد صلاح صورة عبر حسابه انستجرام، وعلق عليها، قائلا :" محاط بالحمقي "، وذلك قبل أيام قليلة من انضمامه لمعسكر منتخب مصر تحت قيادة المدير الفني حسام حسن للمرة الأولى.

محمد صلاح

جدير بالذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي قد أعلن منذ أيام عن هوية المدرب الجديد لخلافة يورجن كلوب ابتداء من الموسم الجديد.

وأسدل يورجن كلوب الستار عن حقبته التدريبية لليفربول استمرت لنحو 9 سنوات حصد خلالها العديد من الألقاب.

وأوضح ليفربول في بيانه أن آرني سلوت سيكون المسؤول عن تدريب الفريق بشكل رسمي بدءًا من 1 يونيو المقبل، بشرط الحصول على ترخيص العمل.

وأنهى ليفربول الدوري الإنجليزي في المركز الثالث برصيد 82 نقطة، خلف مانشستر سيتي البطل برصيد 91، وأرسنال الوصيف بـ 89 نقطة.

وسجل صلاح 18 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم من 32 مباراة خاضها مع الريدز هذا الموسم بالبرميرليج.