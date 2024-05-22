محمد صلاح يوجه رسالة غامضة "محاط بالحمقي"

أثار النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الجدل بعدما نشر علي حسابه الرسمي منذ لحظات صورة لكتاب بعنوان "محاط بالحمقي".

ونشر محمد صلاح صورة عبر حسابه انستجرام، وعلق عليها، قائلا :" محاط بالحمقي "، وذلك قبل أيام قليلة من انضمامه لمعسكر منتخب مصر تحت قيادة المدير الفني حسام حسن للمرة الأولى.

محمد صلاح

جدير بالذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي قد أعلن منذ أيام عن هوية المدرب الجديد لخلافة يورجن كلوب ابتداء من الموسم الجديد.

وأسدل يورجن كلوب الستار عن حقبته التدريبية لليفربول استمرت لنحو 9 سنوات حصد خلالها العديد من الألقاب.

وأوضح ليفربول في بيانه أن آرني سلوت سيكون المسؤول عن تدريب الفريق بشكل رسمي بدءًا من 1 يونيو المقبل، بشرط الحصول على ترخيص العمل.

وأنهى ليفربول الدوري الإنجليزي في المركز الثالث برصيد 82 نقطة، خلف مانشستر سيتي البطل برصيد 91، وأرسنال الوصيف بـ 89 نقطة.

وسجل صلاح 18 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم من 32 مباراة خاضها مع الريدز هذا الموسم بالبرميرليج.