أبناؤنا في الخارج 2024| إتاحة امتحانات الدراسات وتكنولوجيا المعلومات

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024 على منصة "أبناؤنا في الخارج".

ونشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات للطلاب على نظام "أبناؤنا في الخارج" للصفوف الابتدائية الرابع والخامس والسادس.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب نظام "أبناؤنا في الخارج"، يوم السبت، الموافق 18 مايو 2024، إلكترونيًا، وتنتهي يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024.

ويؤدي طلاب نظام "أبناؤنا في الخارج" امتحانات الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات إلكترونيًا من خلال تحميل ورقة الامتحان pdf والإجابة عليها ثم تحميلها مرة أخرى.

وتحتوي امتحانات الفصل الدراسي الثاني لأبنائنا في الخارج على أسئلة جميعها اختيار من متعدد من بين أربعة اختيارات لجميع المواد.

ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني لأبنائنا في الخارج 2024

يؤدي الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني من خلال تحميل ورق الأسئلة pdf ثم الحل بنفس الورقة وإعادة رفعها مرة أخرى في نفس اليوم المخصص لامتحان.

تتضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لأبنائنا في الخارج على أسئلة جميعها اختيار من متعدد من بين أربعة اختيارات لجميع المواد لطلاب الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي.

أتاحت وزارة التربية والتعليم النسخ الإلكترونية PDF من امتحانات طلاب أبنائنا فى الخارج عن طريق المنصة الإلكترونية الخاصة في كل مادة وفقا للجدول الرسمى المعتمد لامتحانات الفصل الدراسى الثانى.

تحميل امتحانات الفصل الدراسي الثاني لنظام أبنائنا فى الخارج على المنصة الرسمية (من هنا).



يجب التأكد من كتابة بياناته الشخصية على ورقة الأسئلة فى الجزء الأعلى من ورقة الامتحان والتى تتضمن (اسم الطالب، ورقم الجلوس).

ظبعد انتهاء الطالب من الإجابة على ورقة الإمتحان الخاصة بكل مادة يقوم ولى الأمر بعمل مسح إلكترونى لورقة الامتحان على هيئة ملف (PDF) إرسال الملف الإلكترونى عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا فى الخارج (من هنا).



يجب استخدام الحساب الخاص بولى الأمر على المنصة خلال نفس يوم الامتحان الخاص بكل مادة.

رابط تحميل امتحانات الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطا رسميا لتحميل امتحانات الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات لنظام أبناؤنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني بصيغة PDF لجميع الصفوف الدراسية.

ولتحميل ملفات امتحانات الفصل الدراسي الثاني في امتحانات الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات بنظام أبناؤنا في الخارج لجميع الصفوف الدراسية بصيغة PDF بحسب الجدول المعلن (اضغط هنا)



