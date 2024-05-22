أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تطوير منظومة التقويم الشامل لمرحلة الثانوية العامة في ظل التحول الرقمي والتطور التكنولوجي.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور لويس بنفينيستي المدير العالمي للتعليم بالبنك الدولي، اليوم الأربعاء، لبحث تعزيز أوجه التعاون لتدوير منظومة التعليم قبل الجامعي، على هامش فعاليات المنتدى العالمي للتعليم ٢٠٢٤ بلندن.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن منظومة التقويم الشامل تتضمن بنوك أسئلة لسحب صور متكافئة في امتحانات الثانوية العامة.

امتحانات إلكترونية لطلاب الثانوية العامة

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إعداد الامتحانات الإلكترونية لمرحلة الثانوية العامة والتصحيح الإلكتروني، واختبار الطلاب باستخدام التابلت.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نظام التقويم في مرحلة الثانوية العامة يقيس قدرة الطالب على الفهم العميق.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نظام تقييم مرحلة الثانوية العامة يقيس أيضا المستويات العليا في التفكير، والتفكير النقدي، وحل المشكلات، والذي يؤدي لنواتج تعلم حقيقية.





وثمّن وزير التربية والتعليم، الشراكة القوية مع البنك الدولي في برنامج إصلاح التعليم والذي بدأ منذ عام ٢٠١٨ ، مستعرضا مجالات العمل المشتركة ومن بينها برامج الطفولة المبكرة وبرامج القيادة المدرسية، ووثيقة معايير المعلمين، وتدريب معلمي مرحلة رياض الأطفال.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الوزارة استحدثت إدارة الدعم والتواصل في الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة لتكون مسئولة عن التوعية ببرنامج إصلاح التعليم في مصر، وإشراك المعلمين وأولياء الأمور في التطوير.

وأعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن تقديره لدعم البنك الدولي للوزارة في هذا الإطار، وهو ما انعكس على تحقيق نتائج جيدة وملموسة لهذا الجهد في الميدان.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن الوزارة تعمل لصالح أبنائها الطلاب وتحقيق مستقبل أفضل لهم، لذا تركز الوزارة بشكل كبير على تحسين مهارات القراءة والكتابة لأبنائها الطلاب في الصفوف الدراسية الأولى باعتبارها من أهم المهارات التي يجب أن يكتسبها الطالب في مراحل مبكرة وهو ما تتعاون فيه الوزارة مع البنك الدولي.

