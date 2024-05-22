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المقاومة الفلسطينية تنشر مشاهد قنص 3 جنود إسرائيليين في بيت حانون
الأربعاء 22 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إسرائيل تعلن مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين في غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

أفادت وسائل عبرية، بأن جنديين إسرائيليين، قتلا وإصابة 4 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة ونيران قناصة في قطاع غزة.

وأضافت، أن حزب الله أطلق صاروخاً مضاداً للدروع على موقع للجيش الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا، دون دوي صفارات الإنذار .

 

وكانت وسائل عبرية، أعلنت عن حدث أمني خطير في رفح، أسفر عنه قتلى وجرحى في صفوف الجيش الاسرائيلي.

اعلنت وسائل عبرية، مقتل جندي من كتيبة نيتساح يهودا في المعارك بجباليا، ضمن حادثان قاسيان وقعا اليوم في غزة وتم إبلاغ عائلات القتلى.

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