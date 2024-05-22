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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خالد أبو بكر يرد على أكاذيب CNN: تحمل القضية الفلسطينية قرار شعبي

الإعلامي خالد أبو
الإعلامي خالد أبو بكر

شن الإعلامي خالد أبو بكر، هجوما حادا على قناة CNN الأمريكية، بسبب أكاذيبها حول دور الوساطة المصرية في صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرًا أنه "تقرير تافه، وسنشهد مثله الكثير".


وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن مصر رفضت بشكل واضح فتح معبر رفح بالتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي.

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وذكر أن مصر دولة كبيرة ولها وضعها وثقلها العالمي، وهي أساسية في تولي أي مفاوضات في الشرق الأوسط، مضيفًا:" أليس من الطبيعي بعد كل هذه الأحداث، أن تواجه مصر مثل هذه الانتقادات".


وشدد على أن تحمل تبعات القضية الفلسطينية قرار شعبي مصري اتبعته القيادة السياسية، ورئيس مصر طوال عمره وقدره المحاسبة عن حال مصر والقضية الفلسطينية.

ووصف الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات مزاعم سي إن إن cnn والتي ادعت فيها فشل المفاوضات المصرية في حل الأزمة الفلسطينية وإقرار هدنة لوقف إطلاق النار وإنهاء الصراع في المنطقة بـ "الخاطئة".

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن ما ورد في تقارير cnn "خالية من أي معلومات أو حقائق"، مشيرا إلى أن محاولات التشكيك والإساءة لدور وساطة مصر لن تؤدي إلا لمزيد من تعقيد الوضع في غزة والمنطقة برمتها.

ولفت رشوان إلى أن محاولات التشكيك في أدوار وساطة مصر قد تدفعها للانسحاب من دورها في الوساطة في الصراع الحالي.

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