توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الجلالة و"سيمينز هيلثنيرز"

وقعت جامعة الجلالة الأهلية بروتوكول تعاون مع شركة سيمينز هيلثنيرز مصر، الذراع التعليمي والأكاديمي للشركة، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويهدف البروتوكول إلى دمج المحتوى الأكاديمي والتدريب العملي، في مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية في جامعة الجلالة من خلال تدريب الطلاب على أحدث التقنيات في التكنولوجيا الطبية؛ لتعزيز سبل التعليم في مجال التصوير الطبي.

شهد توقيع الاتفاقية الدكتور إيهاب حسانين نائب رئيس جامعة الجلالة للشئون الأكاديمية، والمهندس طارق الأشرف مدير أكاديمية سيمينز هيلثنيرز، بحضو الدكتور أحمد هنو نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، والدكتورة رنا زيدان أمين عام الجامعة، واللواء ياسر السيد المدير التنفيذي لمستشفي الجلالة، والدكتورة هند جلال مدير برنامج الأشعة بمجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

تأهيل طلاب جامعة الجلالة لتلبية متطلبات سوق العمل

وأكد الدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، أن البروتوكول يهدف إلى تأهيل الطلاب لتلبية متطلبات سوق العمل في مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وبناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.

وأوضح رئيس جامعة الجلالة الأهلية أن ذلك في ضوء تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار إلى أن جامعة الجلالة الأهلية تسعى دائمًا إلى دعم وتنمية قدرات طلابها في جميع المجالات، لنقل الخبرات ومشاركة المعرفة مع كبرى الشركات الرائدة، من خلال البرامج التدريبية المتطورة؛ بهدف إعداد وتدريب كوادر جديدة لتأهيلهم لسوق العمل.

وأكد المهندس طارق الأشرف مدير أكاديمية سيمينز هيلثنيرز مصر، أن هذه الشراكة الإستراتيجية تهدف إلى تعزيز مهارات الطلاب من خلال توفير فرص تعليمية وتدريبية مُتقدمة، بالإضافة إلى فرص مراقبة عملية في بيئة حقيقية.

ويمثل التعاون نموذجًا مميزًا للتعاون بين القطاعين الأكاديمي والتكنولوجيا الطبية، مما سيُساهم في تزويد طلاب الكلية وطلاب الدراسات العليا بالمهارات والمعرفة الأساسية والتقنية اللازمة في مجال الرعاية الصحية.

كما يعزز البحث والابتكار في تكنولوجيا الرعاية الصحية ويستجيب لاحتياجات القطاع الصحي المُتزايدة.