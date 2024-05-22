إنقلاب مقطورة محملة 92 طن قمح بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، اليوم الأربعاء ، حادث انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بأطنان من القمح.

الطريق الصحراوي الغربي

وكانت البداية عندما تلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا ، إخطارًا من غرفة العمليات ، يفيد بإنقلاب مقطورة على الطريق الصحراوي الغربي ووجود مصابين ، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ، وتبين انقلاب سيارة نقل مقطورة محملة 92 طنًا من القمح، قادمة من شرق العوينات إلى صوامع المنيا الجديدة.

ونتج عن الحادث إصابة شخصين أحمد .ح ، محمد. إ، وتم نقلهما لمستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج وتم الدفع بلودر لرفع الحمولة ، وتم تحرير محضر بالواقعة ، واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتابع اللواء اسامة القاضى، محافظ المني، تداعيات الحادث، موجها بإرسال معدات الوحدة المحلية، لرفع اثار الحادث لتيسير حركة المرور ، وفي وقت سابق ، شهدت قرية إبشادات بمركز ملوي التابع لمحافظة المنيا ، حادث انقلاب مقطورة محملة 900 أسطوانة بوتاجاز.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بانقلاب سيارة محملة أسطوانات بوتاجاز تابعة لشركة بتروجاس ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف والحماية المدنية لتأمين الموقع ، وتبين انقلاب مقطورة محملة أسطوانات بوتاجاز تابعة لشركة بتروجاس ، قادمة من مستودع الشركة بمحافظة أسيوط لمستودع الشركة بإبشادات .

وتم تفريغ الحمولة من قبل عاملين بالشركة على سيارات تابعة لهم ، والدفع بونش لإنتشال السيارة من المياه ، ولا توجد أي إعاقة بالطريق ، وتم تحرير محضر بالواقعة ، واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.