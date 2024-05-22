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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إنقلاب مقطورة محملة 92 طن قمح بالمنيا

انقلاب مقطورة
انقلاب مقطورة

شهد الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، اليوم الأربعاء ، حادث انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بأطنان من القمح.

الطريق الصحراوي الغربي

وكانت البداية عندما تلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا ، إخطارًا من غرفة العمليات ، يفيد بإنقلاب مقطورة على الطريق الصحراوي الغربي ووجود مصابين ، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ، وتبين انقلاب سيارة نقل مقطورة محملة 92 طنًا من القمح،  قادمة من شرق العوينات إلى صوامع المنيا الجديدة.

ونتج عن الحادث إصابة شخصين أحمد .ح ، محمد. إ، وتم نقلهما لمستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج وتم الدفع بلودر لرفع الحمولة ، وتم تحرير محضر بالواقعة ، واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتابع اللواء اسامة القاضى، محافظ المني، تداعيات الحادث، موجها بإرسال معدات الوحدة المحلية، لرفع اثار الحادث لتيسير حركة المرور ، وفي وقت سابق ، شهدت قرية إبشادات بمركز ملوي التابع لمحافظة المنيا ، حادث انقلاب مقطورة محملة 900 أسطوانة بوتاجاز.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بانقلاب سيارة محملة أسطوانات بوتاجاز تابعة لشركة بتروجاس ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف والحماية المدنية لتأمين الموقع ، وتبين انقلاب مقطورة محملة أسطوانات بوتاجاز تابعة لشركة بتروجاس ، قادمة من مستودع الشركة بمحافظة أسيوط لمستودع الشركة بإبشادات .

وتم تفريغ الحمولة من قبل عاملين بالشركة على سيارات تابعة لهم ، والدفع بونش لإنتشال السيارة من المياه  ، ولا توجد أي إعاقة بالطريق ، وتم تحرير محضر بالواقعة ، واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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