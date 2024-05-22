غداً.. ضعف المياه بمركز ومدينة البلينا بسوهاج للقيام بأعمال إصلاح بمحطة مياه البلينا السطحية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عن ضعف المياه بالادوار العليا بمركز ومدينة البلينا بسوهاج، وذلك يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 من الساعة الواحدة صباحا حتى الساعة السادسة صباحاً من نفس اليوم ولمده خمس ساعات.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال تغير محبس طرد طلمبة مرشحة بمحطة مياه البلينا السطحية .

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من ، تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة