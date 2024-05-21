أسعار الذهب تواصل تراجعها فى التعاملات المسائية

واصلت أسعار الذهب تراجعها (المشغولات الذهبية) خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء 21 مايو، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، بنحو 10 جنيهاً، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3175 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

أسعار الذهب

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3175 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3628 جنيهًا.

بالغ متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2721 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2116 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب مستوى سعر 25400 جنيهًا.

الذهب قرب مستوى قياسي مرتفع وسط تكهنات بقرب خفض الفائدة

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء 21 مايو، لتحوم قرب ذروة قياسية سجلتها في الجلسة السابقة إذ عززت بيانات اقتصادية حديثة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدالي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بما يصل نسبته نحو 0.1% لتصل إلى مستوى سعر 2428.14 دولار للأونصة، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بما يصل الى نحو 0.3% ليصل إلى مستوى سعر 2431.80 دولار.

وارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 32.25 دولار للأونصة، ونزلت أسعار البلاتين 0.1% إلى 1045.80 دولار وخسر البلاديوم 0.4% مسجلا 1023.25 دولار.

كانت أسعار الذهب ارتفعت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، لتتجاوز 2440 دولار للأونصة، وأتت هذه الارتفاعات على المعدن الأصفر وسط زيادة التوترات الجيوسياسية وبدعم من البيانات الاقتصادية الأميركية التي عززت الرهانات على أن الفيدرالي قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة.

فيما تخطت أسعار العقود الآجلة للنحاس فوق مستوى 11 ألف طن للمرة الأولى في تاريخها.