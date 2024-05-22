” الزراعة ” : غدا افتتاح معرض خير مزارعنا لاهالينا بالمتحف الزراعي

يفتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، غدًا الخميس، معرض السلع الغذائية الذي يُقام في المتحف الزراعي بالدقي ضمن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا".

يهدف المعرض، الذي يستمر لمدة شهر، إلى توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، في إطار جهود الدولة للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.

مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا"

تُعد مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" إحدى مبادرات وزارة الزراعة التي تهدف إلى توفير السلع والمنتجات الغذائية من مزارع الوزارة للمواطنين بأسعار تنافسية.

وتشمل المبادرة إقامة منافذ ثابتة ومتحركة في مختلف محافظات الجمهورية، لضمان وصول المنتجات الغذائية إلى أكبر عدد من المواطنين.

منافذ البيع

تتواجد منافذ وزارة الزراعة حاليًا أمام ديوان الوزارة بالدقي والمصالح الحكومية بالقاهرة والجيزة، بالإضافة إلى بعض الميادين العامة.

كما تتوفر منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار في محافظات: كفر الشيخ، أسيوط، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية.

الفوائد

تقدم مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" العديد من الفوائد، تشمل: