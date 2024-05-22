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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

” الزراعة ” : غدا افتتاح معرض خير مزارعنا لاهالينا بالمتحف الزراعي

معرض خير مزارعنا
معرض خير مزارعنا لأهالينا

 يفتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، غدًا الخميس، معرض السلع الغذائية الذي يُقام في المتحف الزراعي بالدقي ضمن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا".

يهدف المعرض، الذي يستمر لمدة شهر، إلى توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، في إطار جهود الدولة للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.

مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا"

تُعد مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" إحدى مبادرات وزارة الزراعة التي تهدف إلى توفير السلع والمنتجات الغذائية من مزارع الوزارة للمواطنين بأسعار تنافسية.

وتشمل المبادرة إقامة منافذ ثابتة ومتحركة في مختلف محافظات الجمهورية، لضمان وصول المنتجات الغذائية إلى أكبر عدد من المواطنين.

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منافذ البيع

تتواجد منافذ وزارة الزراعة حاليًا أمام ديوان الوزارة بالدقي والمصالح الحكومية بالقاهرة والجيزة، بالإضافة إلى بعض الميادين العامة.

كما تتوفر منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار في محافظات: كفر الشيخ، أسيوط، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية.

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الفوائد

تقدم مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" العديد من الفوائد، تشمل:

  • توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.
  • دعم المزارعين المصريين وتشجيعهم على الإنتاج.
  • المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

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