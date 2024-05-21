الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الزراعة يوجه بضرورة محاسبة المقصرين في أداء عملهم

السيد القصير
السيد القصير

وجه السيد القصير، وزير الزراعة، بضرورة محاسبة المقصرين في أداء عملهم وتقاعسهم عن صرف الأسمدة في مواعيدها المقررة، مشددا في الوقت نفسه على المتابعة الدائمة لمنظومة استخراج كارت الفلاح لتسهيل إجراءات صرف الأسمدة للمزارعين.

منظومة حوكمة

جاء ذلك خلال عقد القصير اجتماعا لمتابعة منظومة حوكمة ونقل الاسمدة بحضور رؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية وشركات نقل الأسمدة وقيادات الوزارة المعنية وشركة البنك الزراعي .

وقال القصير إن هناك جهود كبيرة مبذوله في ملف الأسمدة، مطالباً بضرورة التعاون من أجل توفير الاسمدة للمزارعين في الوقت المناسب خلال موسم الزراعة.

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وزير الزراعة يتابع منظومة نقل وحوكمة الأسمدة وتوفيرها للمزراعين

وأشار القصير إلى جهود الوزارة بتنفيذ منظومة حوكمة تداول الأسمدة والتي تضمن وصولها من المصانع إلى الجمعيات ومتابعة أعمال الصرف وعدم التلاعب أو التهريب وبالتالي نضمن وصول دعم الاسمدة لمستحقيه الحقيقيين.

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 شحن الاسمدة 

كما وجه القصير بضرورة مراجعة برامج شحن الاسمدة على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة اي مشكلات والعمل على حلها فورا مع ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق مزيد من الحوكمة.

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