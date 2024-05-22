جامعة جنوب الوادي تُناقش التعاون مع بنك فيصل الإسلامي

التقى الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، وفد بنك فيصل الإسلامي بقنا، والذي ضم المحاسب أحمد عبدالنبى مدير بنك فيصل بقنا، والمحاسب عبدالرحيم عبدالمالك نائب مدير البنك.

بنك فيصل الإسلامي بقنا

وناقش رئيس الجامعة خلال اللقاء تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجامعة وبنك فيصل الإسلامي بقنا ، وكذلك آليات التعاون في كافة الخدمات التي يقدمها البنك و دعم خدمات الشمول المالي، ودعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق الزكاة بالبنك، التدريب الصيفي للطلاب، وتقديم التسهيلات للباحثين والدارسين في الجامعة، وايضا قيام البنك تقديم فيزات للطلاب مجانى وفتح حسابات وتقديم بعض الخدمات المصرفية مجانا لمنسوبي الجامعة، وإمكانية تركيب ماكينات ATM في الجامعة، وتدريب الطلاب الاوائل من كلية التجارة.

ورحب الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة بهذا اللقاء والتعاون المتوقع بين الجامعة والبنك وقدم وفد البنك مسودة بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي وبنك فيصل الإسلامي بقنا لإمكانية تفعيله مستقبلا .

لقاءات مستمرة مع مسؤولي البنوك

وتأتي زيارة وفد بنك فيصل الإسلامي، ضمن المقابلات التي يجرها الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، بمقر الجامعة الرئيسي؛ شرق مدينة قنا، مع مسؤولي البنوك.

وناقش رئيس الجامعة، في وقت سابق، تعزيز فرص التعاون المشترك بين الجامعة وبنك التنمية والائتمان الزراعي في دعم آليات الشمول المالي في مختلف المعاملات لمنسوبي الجامعة.

واستعرض رئيس الجامعة، الجهود التي تقوم بها الجامعة في هذا المجال والمشروعات المستقبلية التي تقوم بها الجامعة للاستثمار الأمثل لكافة موارد الجامعة.

ضم الوفد الزائر للجامعة، محمد أحمد فرغلي رئيس قطاع قنا للبنك الزراعي المصري، و على عبدالله أبو المجد مدير التجزئة المصرفية بقطاع قنا، و علاء الدين أحمد سليمان مدير العلاقات العامة بقطاع قنا.

وأشاد وفد بنك التنمية والائتمان الزراعي، بالجهد الملموس لرئيس الجامعة في تطوير كافة قطاعات الجامعة.

وعرض وفد البنك سبل أوجه التعاون بين البنك وجامعة جنوب الوادي، وإطلع وفد البنك برفقة رئيس الجامعة على قاعة كبار الزوار، وقاعة مجلس جامعة جنوب الوادي، وقاعة المؤتمرات.

وفي وقت سابق، ناقش رئيس الجامعة، مع وفد بنك مصر، تعزيز فرص التعاون المشترك بين الجامعة وبنك مصر في دعم آليات الشمول المالي في مختلف المعاملات لمنسوبي الجامعة .

وعرض وفد بنك مصر أوجه التعاون بين البنك ومختلف الجامعات المصرية في مجالي الشمول المالي وريادة الأعمال إذ يقدم البنك دورات تدريبية متنوعة وحسابات مجانية للطلاب.