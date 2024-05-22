محافظ الدقهلية يتابع لجان المرور على مصانع تدوير المخلفات

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعمال لجان المرور علي مصانع تدوير المخلفات بنطاق المحافظه برئاسة وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتنسيق مع الإدارة العامه للمركبات وإدارة الصحة والسلامة المهنية.

أهمية تدوير المخلفات

وأوضح مختار، أن لجان المرور تقوم بمتابعة سير العمل بالمصانع للوقوف علي أداء الشركة المصريه لتدوير المخلفات ومدي التزامها ببنود التعاقد المبرم بين المحافظة والشركة.

وقال محافظ الدقهلية، إن المحافظة رائده في مجال تنفيذ البنية التحتية، لمنظومة إدارة المخلفات البلدية بتنفيذ مصانع تدوير تستقبل شهريا 3500 طن مخلفات بلدية، ويجري حالياً أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات ببلقاس ضمن مشروعات تنقيه مصرف كتشنر بالمشاركة بين محافظه الدقهلية وزارة التنمية المحلية وبدعم من بنك الأعمار الأوربي.

وأضاف مختار، أنه يوجد عدد ( 5 ) مصانع تدوير مخلفات بلديه بنطاق المحافظه تقدم خدمات المعالجه والتدوير المخلفات البلديه ونقلها والتخلص الأمن منها بالمدفن الصحي الهندسي بقلابشو.

ومن جانبه أوضح محمد حمص مدير عام الادارة المتكاملة للمخلفات الصلب، أنه تم التنسيق مع المهندس خالد جلال مدير عام المركبات ومسئولي السلامة والصحة بالمحافظة وبمشاركة المهندس ابراهيم النجار وكيل اداره المخلفات والدكتوره هدير فريد مدير اداره التخطيط والدعم الفني بوحده الاداره المتكامله والاستاذ ابو المكارم علي بادارة الرصد.

وقامت لجنه التفتيش المفاجىء لمتابعه أداء الشركه المصريه لتدوير المخلفات بمصنع المخلفات بالمنزلة حيث تم الاطلاع علي كافة مراحل العمل بالمصنع ضمانا لحسن سير العمل به وفقا لبرامج التشغيل والعقد المبرم بين المحافظة والشركة في هذا الشأن والتاكد من مدي الإلتزام ببنود العقد وانتظام اعمال التدوير المعالجة لكافه مدخلات المصنع من المخلفات البلدية.

ووجه مختار، الشكر والتقدير للواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، والدكتوره ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لدعمهما المتواصل لرفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة ومنظومة النظافة بنطاق محافظة الدقهلية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.