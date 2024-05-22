فيفا يُعلن إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2026 في مدينة "بودابست"

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، منذ لحظات عن المدينة التي ستستضيف مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في موسم 2025/2026.

وأستقر الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، علي إقامة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، على ملعب "بوشكاش أرينا" بالعاصمة المجرية “بودابست”.

كما منحت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم، الأربعاء، ملعب "بشكتاش" في مدينة "إسطنبول" التركية حق استضافة نهائي الدوري الأوروبي في عام 2026، كما تستضيف مدينة فرانكفورت نهائي الدوري الأوروبي عام 2027.

جدير بالذكر أن ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، سيحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند يوم 1 يونيو المقبل.

يذكر أن الموسم المقبل من بطولة دوري أبطال أوروبا، سيشهد إقامة المنافسة بنظامها الجديد بمشاركة 36 فريق من الاتحاد الأعضاء، على أن يحتضن ملعب آليانز أرينا معقل فريق بايرن ميونخ الألماني المباراة النهائية.