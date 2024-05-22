مياه سوهاج تكرم رئيس القطاع المالى والتجارى بالشركة القابضة

كرم المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب الدكتور محسن عبد الجيد عبد الرحيم رئيس القطاع المالى والتجارى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لمجهوداته فى اعداد تقارير المؤشرات المالية خلال الفترة من 2009 حتى 2022 وكذلك لدوره فى دعم وتطوير القطاع المالى والتجارى والتحليل الاقتصادية بالشركة مما ساهم فى تحقيق أهداف الشركة وتطوير ادائها واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن الجدير بالذكر ان دليل المؤشرات المالية يضم معلومات عن القطاع المالى ودراسات تحليلية منذ نشات الشركة عام 2009 حتى عام 2022 وان تلك البيانات تستهدف توضيح الحقائق والمعلومات المالية حتى تمكن صانع القرار من اتخاذ القرار المناسب.