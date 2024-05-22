ثنائي المغرب يقترب من الرحيل عن الوحدة السعودي

يتجه نادي الوحدة السعودي للتخلي عن ثنائي الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.





كشفت تقارير صحفية سعودية أن الثنائي المغربي جواد الياميق، وفيصل فجر يقتربان من مغادرة نادي الوحدة في الميركاتو الصيفي.



أضافت التقارير الصحفية السعودية أن فيصل فجر، وجواد الياميق لن يستمرا مع نادي الوحدة في الموسم المقبل، عكس منير المحمدي الذي من المرتقب أن يحافظ على مكانه في حراسة عرين الفريق.



وتابعت التقارير أن هناك تحديث داخل صفوف الفريق لجميع خطوط الفريق بعناصر محلية، وآخرى أجنبية تساهم في ظهور النادي بالصورة الفنية التي تليق بالنادي حال الاستمرار في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.



ويأتي فريق الوحدة في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك في رصيده 35 نقطة، ويحتاج إلى نقطة واحدة من مبارياته الأخيرة أمام الأخدود والهلال من أجل ضمان الاستمرار في الدوري دون النظر في نتائج الفرق الآخرى.

