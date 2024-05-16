اليوم في السعودي السعودي| الاتحاد ضيفًا على الخليج.. الوحدة يواجه الرائد

تنطلق اليوم منافسات الجولة 32 من الدوري السعودي للمحترفين " دوري روشن "، والتي تشهد إقامة 3 مباريات نرصدها لكم في السطور التالية:

الطائي ضد الفتح ..

يستعد فريق الطائي لمواجهة الفتح مساء اليوم على ملعب استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي لحساب الجولة 32 من الدوري السعودي للمحترفين " دوري روشن ".

ستنطلق المباراة الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC HD الحاصلة على حقوق نقل دوري روشن.

الاتحاد ضد الخليج ..

يحل فريق الاتحاد ضيفًا على الخليج في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري السعودي للمحترفين.

المباراة ستنطلق الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC HD.

الوحدة ضد الرائد ..

يفتح ملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية أبوابه مساء اليوم الخميس لاستقبال مباراة الوحدة ضد الرائد والتي ستنطلق في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.