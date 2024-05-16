الخميس 16 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اليوم في السعودي السعودي| الاتحاد ضيفًا على الخليج.. الوحدة يواجه الرائد

فريق الاتحاد السعودي
فريق الاتحاد السعودي

تنطلق اليوم منافسات الجولة 32 من الدوري السعودي للمحترفين " دوري روشن "، والتي تشهد إقامة 3 مباريات نرصدها لكم في السطور التالية:

txt

تشكيل الخليج المتوقع لمواجهة الاتحاد اليوم.. محمد شريف يقود الهجوم

txt

ديبالا على أعتاب الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي

الطائي ضد الفتح ..

يستعد فريق الطائي لمواجهة الفتح مساء اليوم على ملعب استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي لحساب الجولة 32 من الدوري السعودي للمحترفين " دوري روشن ".

ستنطلق المباراة الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC HD الحاصلة على حقوق نقل دوري روشن.

الاتحاد ضد الخليج ..

يحل فريق الاتحاد ضيفًا على الخليج في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري السعودي للمحترفين.

المباراة ستنطلق الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC HD.

الوحدة ضد الرائد ..

يفتح ملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية أبوابه مساء اليوم الخميس لاستقبال مباراة الوحدة ضد الرائد والتي ستنطلق في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الجريدة الورقية