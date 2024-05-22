فوزي البنزرتي يفكر في ترشح لرئاسة الاتحاد التونسي

قال فوزي البنزرتي المدير الفني لفريق الأفريقي أنه يفكر في الترشح لرئاسة الاتحاد التونسي لكرة القدم.





أضاف البنزرتي في تصريحاته لوسائل الإعلام التونسية أنه يفكر في رئاسة الاتحاد التونسي لكرة القدم، مضيفا أن لديه الأفكار والخبرة والدراية بتفاصيل الكرة، ما يجعلني مؤهلا لإدارة الكرة التونسية.



وتابع مدرب الأفريقي: استطيع أن أقدم الإضافة وتقديم ترشحي أمر ليس مستبعدا من أجل المساهمة في تطوير الكرة التونسية.



وواصل أن البنزرتي في تصريحاته أنه يقترب من اعتزاله مجال التدريب بعد وصوله إلى سن الـ74 عاما، لافتا إلى أنه لا يتفق مع الطريقة التي يقوم بها الاتحاد التونسي في الوقت الحالي، مؤكدا أنه يفكر بشكل جدي أن يترشح لرئاسة الاتحاد التونسي.

