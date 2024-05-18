وزير الرياضة يُثمن زيارة السفير المصري في تونس لمنتخب الرماية استعدادا للبطولة العربية

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بزيارة السيد السفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، لبعثة المنتخب المصري المُشارك فى البطولة العربية للرماية ضغط الهواء (بندقية ومسدس) 2024، والتي تُقام فى تونس، بمشاركة 128 رامٍ ورامية من تسع دول عربية.



وأطمئن الوزير من خلال السفير علي أحوال البعثة، مثمنًا كافة الجهود المبذولة من قبله وتذليل العقبات والإجراءات، وتواجده معهم أعطاهم دفعة معنوية عالية.



وتوجه السيد السفير إيهاب فهمي سفير مصر في تونس بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة لمساعيه الكبيرة والدائمة للاطمئنان علي كافة البعثات الرياضية في مختلف المحافل.



فيما تقدم اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، بالشكر للسيد الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ورعاة الاتحاد المصري للرماية على مجهوداتهم ودعمهم المتواصل.





