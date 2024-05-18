وزير الشباب والرياضة يجري اتصالًا بسفير مصر في تونس للإطمئنان علي بعثة النادي الأهلي

قبيل مباراة الاهلى المرتقبة غدا فى ذهاب ابطال افريقيا...



تواصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع السفير إيهاب فهمي سفير مصر في تونس؛ للاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة ببعثة النادي الأهلي، استعدادًا لملاقاة نادي الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا غدا السبت.



وتوجه الدكتور أشرف صبحي، بالشكر والتقدير إلى السفير المصري بتونس، لتسييره كافة الإجراءات اللازمة لبعثة الأهلي فور وصولها إلى تونس.



ويتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص الأمنيات القلبية بحصد الأندية المصرية لقبي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية، لإسعاد جماهير كرة القدم المصرية، واستكمالًا لإنجازات المتتالية للرياضة المصرية تعكس مدى اهتمام ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية بمختلف مفرداتها ومتطلباتها على مختلف الأصعدة.





