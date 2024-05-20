القومي للمرأة يطلق معسكرات "أنا وبابا"  لتقوية الروابط الأسرية

يطلق المجلس القومي للمرأة فعاليات معسكرات "أنا وبابا" بالتعاون مع مؤسسة ويل إسبرنج، بهدف تقوية الروابط الأسرية بين الأب وبناته وأبنائه ، مستهدفة ١٦٠ من الأئمة والقساوسة وأبنائهم وبناتهم فى محافظات الجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج.

وكدت إيزيس محمود الرئيسة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس أن هذه المعسكرات تهدف الى تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، وتشجيع الحوار البناء والتفاهم المتبادل، للوصول إلى علاقات أسرية سليمة، وتنشئة أفضل للأطفال، الذين يمثلون مستقبل مصر.

كما أكدت علي أهمية تمكين القيادات الدينية الذي يساهم فى لعب دور فعال في تنمية المجتمع وتعزيز القيم الإيجابية، موضحة أهمية خلق جيل جديد يدرك أهمية العمل الجماعي والتنمية الأسرية، ويتمتع بالقدرة على قيادة التغيير الإيجابي في المجتمع.

تتضمن المعسكرات مجموعة من الأنشطة والألعاب التى يشترك فيها الآباء وأبنائهم وبناتهم.