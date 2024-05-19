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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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أخبار وتقارير

القومي للمرأة يهنىء سوزان القليني لتكليفها بمنصب مقرر عام لجنة المرأة بالاتحاد العربي للتطوير والتنمية

الدكتورة سوزان القليني
الدكتورة سوزان القليني

تقدم المجلس القومي للمرأة، بخالص التهاني إلى الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس ومقررة لجنة الاعلام بالمجلس، لتكليفها لمنصب مقرر عام لجنة المرأة بالاتحاد العربي للتطوير والتنمية عن شركة اون باسيف.

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وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها وفخرها لتكليف الدكتورة سوزان لهذا المنصب، مؤكدة انها نموذج نسائي نفخر به وصاحبة خبرة كبيرة فى ملف المرأة ، وسوف تثري هذا المنصب بقيادتها المتميزة ،متمنية لها دوام النجاح والتوفيق.

 

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