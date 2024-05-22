الجارديان ترصد ارتفاعا غير مسبوق في الهجمات ضد العاملين بمجال الصحة في مناطق النزاع

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن ارتفاع الهجمات التي تستهدف العاملين في مجال الصحة والمستشفيات والعيادات في مناطق قفزت بنسبة 25% عام 2023 الماضي إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وذكرت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، أن تقريرا جديدا لـ "تحالف حماية الصحة أثناء النزاع"، قال إنه في حين أن هذه الزيادة كانت مدفوعة إلى حد كبير بالحروب الجديدة في غزة والسودان، فإن الصراعات المستمرة مثل أوكرانيا وميانمار شهدت أيضا استمرار مثل هذه الهجمات "بوتيرة لا هوادة فيها".

وسجل الباحثون أكثر من 2500 حادثة "عنف ضد استهدف الرعاية الصحية أو عرقلها" في عام 2023، بما في ذلك قتل أو اختطاف العاملين في المجال الصحي وقصف المستشفيات ونهبها واحتلالها.

ودعا التحالف إلى إجراء محاكمات وطنية ودولية لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تنطوي على هجمات استهدفت الجرحى والمرضى والمرافق الصحية والعاملين في مجال الصحة.

كما سلط تقرير "تحالف حماية الصحة أثناء النزاع" الضوء على حالات الهجمات على مستشفيات الأطفال والمواقع التي تدير حملات تطعيم، الأمر الذي يجعل الناس عرضة لخطر الإصابة بالأمراض المعدية، محذرا من توجه جديد لاستخدام طائرات بدون طيار مسلحة بأسلحة متفجرة لاستهداف المرافق الصحية.

ونقلت الجارديان عن ليونارد روبنشتاين، الأستاذ بكلية جونز هوبكنز الأمريكية للصحة العامة ،والذي يرأس التحالف، أن العنف الذي تعرض له العاملون في مجال الرعاية الصحية والمرافق "وصل إلى مستويات مروعة". وأضاف أن التقرير تضمن أمثلة لاستهداف العاملين في هذا المجال عمدا، وأمثلة أخرى حيث كان المحاربون متهورين أو غير مبالين بالضرر الذي تسببوا فيه.

وقال روبنشتاين إن"الافتقار إلى ضبط النفس الذي نشهده، منذ بداية الصراعات، يوحي لي بأن قانون حماية الرعاية الصحية ليس له أي معنى بالنسبة للمحاربين".

وحذر من أن السمة الوحيدة الثابتة للهجمات هي استمرار الإفلات من العقاب على هذه الجرائم، قائلا: "لأكثر من عقد من الزمان، وعلى الرغم من التزاماتها المتكررة، فشلت الحكومات في الوفاء بهذه الالتزامات وإصلاح ممارساتها العسكرية ووقف نقل الأسلحة إلى مرتكبي الجرائم وتقديم المسؤولين عن الجرائم إلى العدالة".

وبحسب الصحيفة البريطانية، يتكون تحالف حماية الصحة أثناء النزاع من أكثر من 40 منظمة غير حكومية، حيث أصدر تقارير سنوية على مدى السنوات الـ 11 الماضية،وتم رصد 2562 حادثة عنف أو عرقلة للرعاية الصحية في النزاعات في عام 2023.