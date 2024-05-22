الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة إلى غزة بالتعاون مع منظمات محلية ودولية

سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة، تضم 92 شاحنة محملة بالطرود الغذائية الأساسية والخيم والطرود الصحية .

وذكرت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء أن القافلة تمت بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) والهلال الأحمر القطري ومنظمات أخرى، ليتم توزيع المساعدات إلى الأهل في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع .

وأكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، أن الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل تأخير إرسال وإدخال المساعدات الإنسانية المتنوعة والتي تصب مباشرة في استمرارية حياة المتضررين في القطاع من أهلنا في غزة.

وأوضح بأن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسعى لإدخال المزيد من المساعدات الأساسية والضرورية والتي تعتبر شريان الحياة لأهلنا في غزة، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الداعمة من مختلف أنحاء العالم، موضحا أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم بلغت 1456 شاحنة و53 طائرة عبر مطار العريش .

وفي سياق متصل اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وذلك لأول مرة منذ "طوفان الأقصى" في السابع من شهر أكتوبر الماضي، وتزامنا مع "عيد الفصح الثاني/الصغير" الذي يصادف اليوم.

وأثارت اقتحامات بن جفير السابقة للأقصى ردود فعل غاضبة فلسطينية وإقليمية. وجاء الاقتحام بعد فترة وجيزة، من اعتراف أيرلندا والسويد والنرويج بدولة فلسطين، واستدعاء إسرائيل سفيريها من السويد والنرويج على خلفية هذا الاعتراف.

وبالتزامن، اقتحم مستوطنون باحات الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وتركزت الاقتحامات في الساحات الشرقية للمسجد.

وأفاد شهود عيان، بأن مجموعات كبيرة من المستوطنين اقتحموا المسجد منذ ساعات الصباح بالتزامن مع تشديد الإجراءات على أبوابه ومنع المصلين من الدخول والصلاة في باحاته، والتضييق على الطلبة الحاضرين للدراسة داخل المدارس الموجودة في باحات المسجد الأقصى.

ودعت جماعات ومنظمات الهيكل المزعوم، المستوطنين لتنفيذ اقتحامات كبيرة للأقصى خلال فترة اقتحامات "عيد الفصح الثاني/الصغير".

وجرفت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، قطعة أرض مساحتها 4 آلاف متر مربع في حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس المحتلة، تمهيدا لإقامة احتفال للمستوطنين بما يسمى "عيد الشعلة" مطلع الأسبوع المقبل.

الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار أيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين

رحبت الرئاسة الفلسطينية اليوم الأربعاء، بإعلان رئيس وزراء أيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين، على أن يكون القرار نافذا اعتبارا من 28 مايو الحالي، مثمنة مواقف أيرلندا في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وأخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين.