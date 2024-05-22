مودريتش: لن يكون هناك توني كروس آخر.. انت لاعب فريد

تحدث الكرواتي لوكا مودريتش أسطورة ريال مدريد على قرار زميله الألماني توني كروس بإعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.



وكان كروس أعلن أمس الثلاثاء اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بعد نهاية مشواره مع منتخب ألمانيا في بطولة اليورو الصيف المقبل.



ولعب مودريتش مع كروس لسنوات طويلة في ريال مدريد، وحقق الثنائي الكثير من البطولات.



وضع مودريتش صورة له مع كروس وكتب عليها عبر حسابه على إنستجرام: من الصعب علي أن أكتب تلك الكلمات عالم كرة القدم حزين بسبب رحيل لاعب كرة تاريخي وأنا أيضًا حزين للغاية.



وواصل: أنت أسطورة يا صديقي لهذه الرياضة وريال مدريد، لقدم استمتعت حقا باللعب بجوارك، وكان شرفا مشاركته في خط وسط ريال مدريد.



وتابع: أنت لاعب كرة مميز وفريد، لن يكون هناك توني كروس آخر، ليالي أوروبية لا تنسى، الألقاب، سحر البرنابيو، لن ننسى أبدا تلك الحقبة الذهبية في نادي حياتنا.



وتابع: حققت كل شئ، وتتبقى امامنا مباراة من أجل الـ15، سأفتقدكت يا صديقي.



ويستعد ريال مدريد رفقة كروس مواجهة بوروسيا دورتموند على ملعب ويمبلي في مطلع شهر يونيو المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا.

